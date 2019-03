Schwerin

Backhaus: Alle Arten von vor 100 Jahren in MV noch da

13.03.2019, 11:23 Uhr | dpa

Agrarminister Till Backhaus (SPD) ist Befürchtungen über das Artensterben in Mecklenburg-Vorpommern entgegengetreten. Eine Untersuchung seines Hauses habe ergeben, dass alle betrachteten Arten, die es vor 100 Jahren im Nordosten gab, noch da seien, sagte Backhaus am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags zur Situation der ländlichen Räume. Zum Umfang der Populationen äußerte er sich nicht. Der Minister will die Untersuchungsergebnisse am kommenden Montag vorstellen.

Der Landtag diskutierte auf Antrag der AfD-Fraktion über die Lage und Perspektiven der ländlichen Räume. Der AfD-Abgeordnete Ralph Weber zeichnete ein idyllisches Bild als Ziel: Landwirtschaftliche Unternehmen im Ort, Geschäfte, ein Gemeindebüro, ein intaktes Vereinsleben und Hecken an Feldern mit einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten.