Bad Hersfeld

Bad Hersfelder Festspiele präsentieren Ensemble und weitere Stücke

13.03.2019, 11:25 Uhr | dpa

Mit TV- und Theaterstars und ganz viel Humor will Joern Hinkel als Regisseur und Intendant der Bad Hersfelder Festspiele im Sommer seine Auftaktpremiere "Der Prozess" inszenieren. Auf der Theaterbühne werden zahlreiche aus Film, Fernsehen und Bühnenstücken bekannte Akteure stehen, wie Hinkel am Mittwoch bei der Vorstellung seines Ensembles sagte. Als passenden Ort für die Präsentation wählte er einen Sitzungssaal im Amtsgericht Bad Hersfeld. Das renommierte Freilicht-Theaterfestival wird am 5. Juli eröffnet und läuft bis zum 1. September.

Die Hauptrolle des Josef K. spielt Ronny Miersch in Franz Kafkas Klassiker. Mit dabei sind auch Marianne Sägebrecht ("Der Rosenkrieg"), Ingrid Steeger ("Klimbim"), Thorsten Nindel ("Lindenstraße", ARD) sowie die beiden comedy-erfahrenen Markus Majowski ("Die Dreisten Drei", Sat.1) und Thomas Maximilian Held ("Sechserpack", Sat.1).

Im neuen Musical "Funny Girl" spielen Katharine Mehrling, Alen Hodzovic sowie Heinrich Schafmeister ("Comedian Harmonists"). Auf der Nebenbühne Schloss Eichhof ist Karsten Speck in "A Long Way Down" zu sehen. Als vierte Neu-Inszenierung gibt es "Emil und die Detektive" nach dem Buch von Erich Kästner. Das Musical für kleine und große Zuschauer wird auch Intendant Hinkel inszenieren.