Neuendettelsau

Diakonie-Kliniken planen Fusion

13.03.2019, 11:42 Uhr | dpa

Um ihre Kliniken zukunftsfähig zu machen, wollen sich die beiden Diakonie-Unternehmen Neuendettelsau und Schwäbisch Hall zusammenschließen. Zusammen seien sie dann ab Anfang Juli das größte diakonischen Unternehmen in Süddeutschland, teilte die Diakonie Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) am Mittwoch mit. Insgesamt 10 000 Mitarbeiter und sechs Kliniken seien dann unter einem Dach versammelt - darunter Häuser in Nürnberg, Schwabach und in Schwäbisch Hall. Mit der Fusion der Unternehmen soll die Finanzierung der Krankenhäuser gesichert werden. Neuendettelsau und das Diakonie-Klinikum im baden-württembergischen Schwäbisch Hall haben sich der Mitteilung zufolge einstimmig dafür entschieden. Die Zustimmung der zuständigen Behörden und Ämter stehe noch aus.