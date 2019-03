Frankenthal (Pfalz)

Mann attackiert Frau auf Familienfeier mit Hammer

13.03.2019, 12:40 Uhr | dpa

Mit einem Hammer hat ein Mann in Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seine getrennt lebende Ehefrau auf einer Familienfeier attackiert. Demnach sprangen Familienangehörige dazwischen und retteten die 36-Jährige, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mitteilte. Der ebenfalls 36 Jahre alte Mann wurde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags und gefährliche Körperverletzung festgenommen. Bei dem Zwischenfall, der sich am Montagabend ereignet hatte, wurden die Ehefrau und zwei Familienangehörige verletzt. Bei dem Beschuldigten handelt es sich der Justiz zufolge um einen irakischen Staatsbürger.