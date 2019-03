Mainz

Mainzer Fußball-Profi Mwene am Knie operiert

13.03.2019, 12:42 Uhr | dpa

Der Mainzer-Fußballprofi Phillipp Mwene ist am rechten Knie operiert worden. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, ist der Eingriff am Montag in der Altius-Klinik im schweizerischen Rheinfelden vorgenommen worden, nachdem die konservative Behandlung einer Patellarsehnen-Reizung nicht zur Heilung geführt hatte. Der 25 Jahre alte Verteidiger aus Österreich wird voraussichtlich bis zum Saisonende nicht zur Verfügung stehen, hieß es in einer Mitteilung