Erfurt

AOK Plus: Erneut mehr Krankschreibungen in Thüringen

13.03.2019, 12:53 Uhr | dpa

In Thüringen haben sich im vergangenen Jahr wieder mehr Versicherte der AOK Plus krankschreiben lassen. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der Kasse hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Krankenstand lag 2018 demnach bei 6,3 Prozent - nach 6,0 im Vorjahr. Das sei ein neuer Höchstwert, hieß es in der Mitteilung. Auch 2017 war die Zahl schon gestiegen.

Am häufigsten fielen Arbeitnehmer, die bei der Krankenkasse versichert sind, dem Bericht zufolge wegen Erkrankungen der Atemwege aus (22,9 Prozent). Danach folgten Muskel- und Skeletterkrankungen (14,6) und Probleme mit den Verdauungsorganen (10,2). Die durchschnittliche Krankheitsdauer lag bei 12,9 Tagen.

Dem Gesundheitsbericht liegen Daten von rund 473 400 Versicherten im Land zugrunde. Nach eigenen Angaben hat die AOK Plus in Thüringen damit einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Demnach seien die Daten des Gesundheitsreports für den Freistaat repräsentativ.