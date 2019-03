Augsburg

Städtetagschef Gribl will nicht mehr als OB kandidieren

13.03.2019, 13:00 Uhr | dpa

Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Kurt Gribl, wird sich im kommenden Jahr nicht mehr als Augsburger Oberbürgermeister bewerben. Das OB-Amt sei ein Amt auf Zeit, sagte der 54-Jährige am Mittwoch in Augsburg. Gribl ist seit 2008 im Amt und gilt als wichtigstes kommunalpolitisches Aushängeschild der CSU. Der ehemalige Parteichef Horst Seehofer hatte Gribl deswegen auch als stellvertretenden Parteivorsitzenden in den Vorstand der Partei geholt. Am Montag hatte bereits Nürnbergs OB Ulrich Maly (SPD) angekündigt, 2020 nicht mehr kandidieren zu wollen.