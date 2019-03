Berlin

Brexit bringt Ungewissheit für knapp 3800 Briten in Hamburg

13.03.2019, 14:35 Uhr | dpa

Knapp 3800 Briten ohne Doppelpass in Hamburg stehen nach dem EU-Austritt ihres Landes vor einer ungewissen Zukunft. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Frage der FDP-Abgeordneten Linda Teuteberg hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die weitaus meisten Briten in Deutschland lebten demnach Ende Januar in Nordrhein-Westfalen (rund 24 000), gefolgt von Berlin (rund 19 700) und Bayern (rund 16 400). Insgesamt sind 105 480 Briten in Deutschland betroffen. Der Großteil der Briten in Deutschland wird sich nach dem Brexit um einen Aufenthaltstitel bemühen müssen.