Kiel

Ausbaugewerbe im Norden legt deutlich zu

13.03.2019, 14:52 Uhr | dpa

Klempner, Elektromonteure und die anderen Betriebe des Ausbaugewerbes in Schleswig-Holstein können auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Insgesamt haben die Betriebe des Ausbaugewerbes mit 23 oder mehr Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 27 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte.

Mit 77 Prozent entfiel der größte Anteil am Gesamtumsatz auf den Bereich der Bauinstallation. Dazu gehören beispielsweise Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- oder Elektroinstallation. Das sonstige Ausbaugewerbe wie Maler-, Lackierer- oder Glasergewerbe und Bautischlerei steuerte 23 Prozent bei. Gut 11 200 Frauen und Männer haben in den Betrieben des Ausbaugewerbes im Norden gearbeitet. Das sind 23 Prozent mehr als im Jahr zuvor.