Jessen (Elster)

Gartenabfälle im Sturm verbrannt: Brachfläche fängt Feuer

13.03.2019, 15:32 Uhr | dpa

Das Verbrennen von Gartenabfällen während eines Sturms hat auf einem Betriebsgelände in Jessen (Landkreis Wittenberg) ein größeres Feuer ausgelöst. Starker Wind ließ am Mittwoch die Funken fliegen und setzte eine Brachfläche in Brand, wie die Polizei mitteilte. Zudem fing Holz in einer Gitterbox auf einem Nachbargrundstück Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.