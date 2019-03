Frankfurt am Main

Gewalt gegen Arbeitskollegen wegen Miete: Brüder vor Gericht

13.03.2019, 15:46 Uhr | dpa

Nach einer gewaltsamen Eintreibung angeblich rückständiger Mietkosten müssen sich seit Mittwoch zwei 32 und 41 Jahre alte Brüder vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Anklage zufolge sollen sie im April 2017 einen Arbeitskollegen mit einem Messer bedroht sowie getreten und geschlagen haben, um 1000 Euro angeblicher Mietrückstände einzutreiben. Mit dem dritten Mann sollen die beiden Angeklagten zeitweise in einer Wohnung zusammen gewohnt haben. Laut Anklage drohten die Männer ihrem Kollegen, ihm die Ohren und Zehen mit dem Messer abzuschneiden. Der verängstigte Kollege habe ihnen daraufhin 50 Euro Bargeld ausgehändigt. Trotz des geringen Betrages geht die Anklage von einer schweren räuberischen Erpressung aus.

Am ersten Verhandlungstag legte der jüngere Angeklagte ein Geständnis ab, während der ältere Bruder von einem "Filmriss" infolge übermäßigen Alkoholkonsums sprach. Über die Rechtmäßigkeit der Mietforderung herrschte zunächst noch Unklarheit. Der bei der Tat leicht verletzte Kollege sagte im Zeugenstand, man habe bei seinem Einzug in die gemeinsame Wohnung ausdrücklich keine Miete von ihm verlangt. Er habe sich lediglich mit sporadischen Zahlungen "für Zigaretten" am gemeinsamen Haushalt beteiligt. Am Tattag seien die Männer aber dann mit äußerster Aggression gegen ihn vorgegangen.

Die Strafkammer hat zunächst vier weitere Verhandlungstage bis Ende März terminiert.