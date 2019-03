Potsdam

Landtag beschließt umstrittenes Polizeigesetz

13.03.2019, 15:50 Uhr | dpa

Die Parlamentarier bei Beratungen auf der Landtagssitzung im Plenarsaal in Potsdam. Foto: Bernd Settnik/Archiv (Quelle: dpa)

Mit der Mehrheit von 44 Ja-Stimmen gegen 38 Nein-Stimmen und einer Enthaltung hat der Brandenburger Landtag das umstrittene neue Polizeigesetz beschlossen. Damit hat die rot-rote Regierungskoalition das Gesetz trotz Abweichlern in der Linke-Fraktion im Parlament durchgebracht. Nach den neuen Bestimmungen können Gefährder künftig bis zu vier Wochen vorbeugend in Haft genommen werden. Außerdem kann die Polizei Kontrollen an Bundesfernstraßen durchführen (Schleierfahndung) und Einsätze der Beamten mit Körperkameras dokumentieren. Die Speicherfristen der Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen werden von zwei Tagen auf zwei Wochen verlängert.

SPD und Linke hatten vereinbart, dass die Überwachung von Messengerdiensten sowie die Befugnis zu Online-Durchsuchungen nicht ins Gesetz kommt. Alle SPD-Abgeordneten und die große Mehrheit der Linke-Fraktion stimmten für die erweiterten Befugnisse der Polizei. Die Linke-Abgeordnete Isabelle Vandré votierte dagegen, ihr Fraktionskollege Volkmar Schöneburg enthielt sich. Die Oppositionsfraktionen von CDU, AfD und Grünen sowie vier fraktionslose Abgeordnete stimmten gegen das Gesetz.