Hamburg

Mann meldet verlorene Dokumente bei Polizei: Festnahme

13.03.2019, 17:06 Uhr | dpa

Nach Messerstichen auf einen 28 Jahre alten Mann in Hamburg-Wilhelmsburg am Wochenende ist ein Verdächtiger in Berlin festgenommen worden. Der 40 Jahre alte Mann sei am Mittwoch in der Hauptstadt auf einer Polizeiwache erschienen, um den Verlust seiner Reisedokumente anzuzeigen, teilte die Polizei in Hamburg mit. Bei Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Er soll nun in Berlin einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Papiere des 40-Jährigen waren am Hamburger Tatort entdeckt worden. Das Opfer war am Samstagabend mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses von Bewohnern entdeckt worden. Sie hatten zuvor einen lauten Streit gehört.