Hamburg

Einstürzende Mauer begräbt Mann unter sich

13.03.2019, 17:08 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist in Hamburg-Wandsbek unter einer einstürzenden Mauer begraben worden. Dabei wurde der 45-Jährige am Mittwoch schwer verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei gab es zunächst keine Erkenntnisse, warum die Mauer einstürzte.