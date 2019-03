Wolfsburg

Labbadia: "Nichts Verwerfliches" im Verhältnis zu Schmadtke

13.03.2019, 17:15 Uhr | dpa

Trainer Bruno Labbadia hat seinen bevorstehenden Abschied vom VfL Wolfsburg mit dem angespannten Verhältnis zwischen ihm und Sportchef Jörg Schmadtke sowie dem Zeitpunkt zwei Monate vor dem Saisonende der Fußball-Bundesliga erklärt. "Ich glaube, dass ein Verein auf Dauer nur erfolgreich sein wird, wenn die wichtigsten handelnden Personen eine Sprache sprechen", sagte der 53-Jährige am Mittwoch zu Wolfsburger Journalisten. "Warum und weshalb das bei uns nicht stattgefunden hat, das ist schade und das bedauern wir beide. Aber das ist nun mal so. Ich finde, das ist nichts Verwerfliches."

Labbadia hatte seiner Mannschaft und der Wolfsburger Geschäftsführung am Vortag erklärt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nach dieser Saison nicht verlängern werde. Das Gespräch mit Schmadtke sei "sehr vernünftig, sehr gut und ganz sachlich" verlaufen.

"Es ist alles gut", sagte Labbadia. "Das Wichtigste ist doch, dass wir in einer komplett anderen Situation sind als zu dem Zeitpunkt, an dem ich gekommen bin." Die Trennung im Sommer jetzt zu verkünden, sei "ein guter Zeitpunkt für den Verein. Sie können jetzt in Ruhe meinen Nachfolger suchen - und das in einer tollen Ausgangslage."