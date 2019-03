Rostock

Aida Cruises bleibt Hauptsponsor der Festspiele MV

13.03.2019, 17:15 Uhr | dpa

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises bleibt weitere drei Jahre Hauptsponsor der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Die Zusammenarbeit dauere nun bereits 20 Jahre, in dieser Zeit sei "ein deutlich siebenstelliger Betrag" als Unterstützung geflossen, sagte Aida-Chef Felix Eichhorn am Mittwoch in Rostock. Die Festspiele seien fester Bestandteil der Hansestadt Rostock und des Landes. Eichhorn verwies auf viele gemeinsame Projekte. Eines sei ein Konzert im Mai für mehr als 600 Schulkinder aus Rostock und Umgebung an Bord der Aidamar in Warnemünde.

Der Gesamtetat der Festspiele liege bei 5,4 Millionen Euro, sagte Intendant Markus Fein. 45 Prozent würden über Sponsoring eingeworben, etwa fünf bis sieben Prozent über öffentliche Gelder und knapp die Hälfte über den Ticketverkauf. Im Sommer würden 151 Konzerte angeboten, dazu kämen verschiedene Konzerte im Frühjahr und der Adventszeit. Die Festspiele verfügten über mehr als 100 Sponsoren.

In diesem Jahr werde von Aida Cruises als Hauptevent das Konzert zum 120. Geburtstag des Rostocker Zoos am 25. August unterstützt. Bei dem Open-Air-Konzert werde unter anderem der "Karneval der Tiere" gespielt. Mit dabei sei neben dem Deutschen Kammerchororchester Berlin das Klavierduo Katia und Marielle Labèque, die Texte von Roger Willemsen (1955-2016) werden von der Schauspielerin Katja Riemann gelesen.