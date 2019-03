Hamburg

Sturmtief "Franz" über Norddeutschland: Nur geringe Schäden

13.03.2019, 18:35 Uhr | dpa

Sturmtief "Franz" ist am Mittwoch mit Regen und stürmischen Böen über den Norden gezogen. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) kam es am Nachmittag zu einer kleinen Sturmflut. Der Wind peitschte das Wasser zum Teil mit Böen der Windstärke zehn (bis zu 96 Kilometer pro Stunde), wie ein Meteorologe des Hamburger Seewetteramts sagte. Weiter im Binnenland in Schleswig rüttelte "Franz" noch mit Böen der Stärke neun (knapp 80 km/h) an den Bäumen.

In Hamburg wurde am Flughafen Windstärke acht gemessen (knapp 69 km/h). Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken, um abgeknickte Äste zu beseitigen. Insgesamt blieben die Schäden den Angaben zufolge gering. Für Donnerstag versprachen die Meteorologen weiter frischen Wind mit zum Teil stürmischen Böen. Dabei soll teils kräftiger Regen fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst DWD mit.