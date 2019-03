Grenzlandstadion Mönchengladbach

Freiburger Fußballerinnen erreichen erneut Pokal-Halbfinale

13.03.2019, 19:02 Uhr | dpa

Mönchengladbach (dpa) - Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Tabellenfünfte der Bundesliga, der noch nie im Endspiel stand, setzte sich beim in der Liga noch sieglosen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach in einer wahren Wasserschlacht souverän mit 6:1 (3:0) durch. Wegen heftiger Regenfälle musste die Partie im ersten Durchgang für rund 20 Minuten unterbrochen werden. Nach der Pause war der Rasen extrem schwer zu bespielen.

Am Dienstag hatten sich Vorjahres-Finalist FC Bayern München durch ein 3:1 bei Rekordmeister 1. FFC Frankfurt und 1899 Hoffenheim durch ein 7:1 gegen Bayer Leverkusen für das Halbfinale qualifiziert. Um das letzte Ticket spielen am Mittwochabend Titelverteidiger VfL Wolfsburg und der 1. FFC Turbine Potsdam.