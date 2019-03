Roetgen

Tornado-ähnlicher Starkwind südlich von Aachen gemeldet

13.03.2019, 19:13 Uhr | dpa

In der Eifelgemeinde Roetgen südlich von Aachen hat am Mittwochabend ein Starkwind für Schäden gesorgt. "Das Schadensmuster erinnert an einen Tornado", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Aachen. Der Sturm sei vorbei, genauere Informationen zu den Schäden gab es zunächst nicht. Der Sturm sei durch den Ortskern gezogen. Der WDR berichtete von abgedeckten Dächern. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte, dass ein Gewitter über die Eifel gezogen sei. Ob es dabei einen Tornado gegeben habe, müsse zunächst noch geprüft werden, sagte eine DWD-Meteorologin am Mittwochabend in Essen.