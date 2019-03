Oldenburg

Fall Högel: Polizeikommission soll Meineid-Vorwürfe klären

13.03.2019, 19:27 Uhr | dpa

Im Fall Högel wegen 100-fachen Mordes im Krankenhaus soll eine neue Sondereinheit der Polizei Meineid-Vorwürfe gegen Klinikmitarbeiter aufklären. Die Sonderkommission der Polizei Oldenburg werde "Kardio 2" genannt, berichtet die "Nordwest-Zeitung" am Donnerstag. Ermittelt werde gegen die Ärzte und Pfleger des Klinikums Oldenburg, die als Zeugen im Mordprozess gegen den Ex-Pfleger Niels Högel gelogen haben sollen.

Der Name "Kardio 2" lehnt sich an die inzwischen aufgelöste Soko "Kardio" an, deren dreijährige Ermittlungsarbeit zur Anklage wegen 100-fachen Mordes gegen Högel geführt hat.

Högel steht derzeit in Oldenburg vor Gericht. In dem Prozess haben zahlreiche Ex-Kollegen des Angeklagten ausgesagt. Viele Zeugen fielen aber durch große Erinnerungslücken auf. Gegen acht Ärzte und Pfleger leitete die Staatsanwaltschaft Oldenburg Meineid-Verfahren ein. Leiter der neuen Einheit sei Kriminaldirektor Arne Schmidt, der bereits die Soko "Kardio" geleitet habe, berichtet das Blatt.