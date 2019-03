Wolfsburg

VfL Wolfsburg erreicht souverän Halbfinale im Frauen-Pokal

13.03.2019, 20:00 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind problemlos ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger besiegte im Top-Duell des Viertelfinals den Bundesliga-Dritten 1. FFC Turbine Potsdam am Mittwoch mit 4:0 (2:0) und darf damit weiter vom fünften Pokalsieg in Serie und auch vom Triple träumen. Nationalspielerin Alexandra Popp (20. Minute/26.), Pernille Harder (49.) und Pia Wolter (75.) trafen für den VfL. Am Donnerstag wird Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen die Halbfinal-Paarungen auslosen. Mögliche Gegner sind der FC Bayern München, der SC Freiburg und 1899 Hoffenheim.