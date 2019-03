Kaiserslautern

Braunschweig erkämpft in Unterzahl 0:0 in Kaiserslautern

13.03.2019, 21:45 Uhr | dpa

Eintracht Braunschweig bleibt in der 3. Fußball-Liga weiterhin auf einen Abstiegsplatz. Im Duell der Zweitliga-Absteiger erkämpften sich die Niedersachsen am Mittwoch beim 1. FC Kaiserslautern in Unterzahl zwar ein 0:0, fielen in der Tabelle mit 29 Punkten durch das überraschende 3:2 von Konkurrent Energie Cottbus bei Aufstiegsaspirant Hallescher FC auf Rang 18 zurück. Sonnenhof Großaspach (30) rangiert als Tabellen-16. auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Braunschweigs Nils Rütten wurde bereits nach 22 Minuten nach einer Notbremse vom Platz gestellt. Den fälligen Elfmeter von Mads Albaek konnte Jasmin Fejzic allerdings parieren. Die Pfälzer waren zwar das bessere und feldüberlegene Team, allerdings kam die Eintracht dank einer kämpferisch starken Vorstellung nicht unverdient zu einem Punkt.