Lisberg

Junge Frau stirbt bei Zusammenstoß mit Kleintransporter

13.03.2019, 21:54 Uhr | dpa

Eine junge Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter im Kreis Bamberg eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die 20-Jährige war am Mittwochabend bei Lisberg mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Dort stieß ihr Auto mit dem Transporter eines 52-Jährigen zusammen. Beide wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die 20-Jährige sei noch am Unfallort gestorben, hieß es bei der Polizei. Der 52-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verlor, war zunächst unklar.