Storchennest brennt: Stromausfall

13.03.2019, 23:01 Uhr | dpa

Ein brennendes Storchennest hat am Mittwochabend in Theisbergstegen (Landkreis Kusel) einen Stromausfall ausgelöst. Wegen des Feuerwehreinsatzes sei die Stromleitung beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Es komme daher voraussichtlich noch bis spät in die Nacht zu Stromausfällen im Bereich der Gemeinde Theisbergstegen. Zur Brandursache gab es noch keine Angaben.