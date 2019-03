Karlstadt

Fahranfängerin gerät in Gegenverkehr: Ehepaar stirbt

13.03.2019, 23:03 Uhr | dpa

Ein Ehepaar ist bei einem Auto-Unfall auf regennasser Fahrbahn im Kreis Main-Spessart ums Leben gekommen. Eine Fahranfängerin sei am Mittwochnachmittag bei Karlstadt in den Gegenverkehr geraten, dort sei ihr Wagen mit dem des Paares frontal zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die 18 Jahre alte Autofahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Der Aufprall war so heftig, dass einige der Verletzten von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden mussten. Der 61-jährige Mann und seine 58 Jahre alte Frau starben wenig später im Krankenhaus.