Wiesbaden

Lotto Hessen feiert 70. Geburtstag

14.03.2019, 01:11 Uhr | dpa

Nach ihrem letzten Auftritt feiern Karin Tietze-Ludwig (r) und ihre Nachfolgerin Franziska Reichenbacher am 17.1.1998 im Fernsehstudio des Hessischen Rundfunks (HR). Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Lotto Hessen wird 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass sind bei der heutigen Präsentation der Bilanz 2018 auch die Lottofeen Karin Tietze-Ludwig und Franziska Reichenbacher dabei. In Wiesbaden wird auch die 75 Jahre alte Elvira Hahn erwartet, die 1955 als junges Mädchen die erste Lotto-Zahl in Deutschland gezogen hatte. Die "Staatliche Sportwetten GmbH Hessen" wurde am 14. März 1949 gegründet. Zunächst konnte vier Wochen später bei der Sportwette "Toto" auf den Ausgang von Fußballspielen getippt werden. Im Jahr 1956 versuchten die Hessen erstmals ihr Glück im Zahlenspiel "Hessen Lotto".