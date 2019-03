Frankfurt am Main

Mann greift Männer vor einer Gaststätte an: Prozessbeginn

14.03.2019, 01:20 Uhr | dpa

Vermutlich im Streit um ein Taxi attackierte ein 48-Jähriger vor einer Gaststätte in Frankfurt zwei Männer mit einem Messer. Wegen dieser Tat vom Dezember 2016 muss sich der Mann von heute an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Dem Italiener wird zweifacher versuchter Totschlag vorgeworfen. Die 31 und 32 Jahre alten Opfer der Messerattacke sind Ärzte. Zunächst war das Amtsgericht mit dem Fall befasst gewesen - der Richter verwies die Sache jedoch an die Schwurgerichtskammer, weil er Anhaltspunkte für ein mögliches Tötungsdelikt sah. Das Landgericht hat zunächst zwei Verhandlungstage bis Ende März terminiert.