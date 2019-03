Mainz

Land fördert konkrete Investitionen in 28 Kliniken

14.03.2019, 01:30 Uhr | dpa

Das Land Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr konkrete Baumaßnahmen oder Investitionen in 28 Kliniken fördern. Das geht aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm 2019 hervor, das Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) heute in Mainz vorstellen wird. Sie fallen unter die sogenannte Einzelförderung. Mit dem Geld können etwa Neubauten oder OP-Sanierungen bezahlt werden. Neben dieser Einzelförderung gibt es noch eine pauschale Förderung des Landes für die Krankenhäuser zwischen Pfalz und Westerwald. Sie wird nach einem vorgegebenen Schlüssel verteilt, der die Fallzahlen berücksichtigt.

Im vergangenen Jahr waren 37 Einzelmaßnahmen in 34 Häusern für insgesamt 66 Millionen Euro gefördert worden, hinzu kam eine Pauschalförderung von 51,2 Millionen Euro. Zudem flossen 2018 rund 20 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes. Im vergangenen Dezember hatte die Opposition im Mainzer Landtag auf mehr Investitionen in die rheinland-pfälzischen Krankenhäusern gedrungen.