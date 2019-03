Düsseldorf

NRW-Kooperation für moderne Wohnungen und bezahlbare Mieten

14.03.2019

Das Bauministerium und die Wohnungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen präsentieren heute in Düsseldorf ihre gemeinsame Modernisierungsoffensive "Besser wohnen". Nach Angaben des Ministeriums sollen dafür jährlich 70 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln investiert werden. Ein wichtiges Ziel der Kooperation sind langfristig bezahlbare Mieten.

Dabei soll auf Klimaschutz - etwa durch wirksamere Wärmedämmung - ebenso Wert gelegt werden wie auf eine Verbesserung des Komforts, zum Beispiel durch barrierefreie Bäder oder den Anbau von Balkonen. Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) möchte drei besonders gelungene Projekte aus Köln, Bochum und Rheine vorstellen.