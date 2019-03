Berlin

Mann tödlich verletzt: Prozess gegen zwei Angeklagte

14.03.2019, 03:47 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Weil sie einen 52 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Berlin-Neukölln tödlich verletzt haben sollen müssen sich zwei Angeklagte ab heute vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 54- und 55-Jährigen das Opfer im Juli 2018 nach einer gemeinsamen Zecherei attackierten. Sie hätten den 52-Jährigen in einem Streit mit einem Küchenmesser derart verletzt, dass er verblutet sei. Einer der beiden Verdächtigen habe später die Polizei alarmiert. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage bis zum 9. April terminiert.