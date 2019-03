München

Nach Aus: Nationales Titel-Double als Saisonziel von Bayern

14.03.2019, 05:11 Uhr | dpa

Nach dem K.o. in der Champions League hat Trainer Niko Kovac das nationale Titel-Double als Saisonziel des FC Bayern München ausgerufen. "Wir sind in der Bundesliga Tabellenerster mit einem knappen Vorsprung, wir sind im Pokal noch dabei. Unser Ziel ist es, diese zwei Wettbewerbe zu gewinnen", sagte Kovac in der Nacht zum Donnerstag nach dem 1:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen den FC Liverpool.

"Wir haben das Recht, enttäuscht zu sein. Wir sind bitter enttäuscht", erklärte Kovac. Ab Freitag müsse man den Kopf aber wieder freibekommen, sich aufrichten und positiv nach vorne schauen. "In der Bundesliga haben wir eine sehr gute Serie hinter uns, und ich hoffe, dass noch eine vor uns ist. Wir dürfen nicht negativ sein. Wir müssen das schnell abschütteln", forderte der Coach. Am Sonntag sind die Münchner in der Bundesliga Gastgeber für den FSV Mainz 05.