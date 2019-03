Milano

Eintracht letzter deutscher Starter: "Macht uns stolz"

14.03.2019, 05:37 Uhr | dpa

Nicht der FC Bayern, Borussia Dortmund oder der FC Schalke 04, sondern Eintracht Frankfurt ist der letzte deutsche Vertreter in der laufenden Europapokal-Saison. Nach dem Aus des Fußball-Meisters aus München im Champions-League-Achtelfinale (1:3 gegen Liverpool) sind die Hessen heute bei Inter Mailand in der Europa League gefordert. "Es macht uns stolz, dass wir immer noch im internationalen Geschäft vertreten sind. Das haben wir uns verdient", sagte Torhüter Kevin Trapp. Die Chancen stehen nach einem 0:0 im Hinspiel nicht schlecht.

Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz in Mailand hoffte Trapp noch auf ein Weiterkommen der Bayern, doch nach dem Total-K.o. der Bundesliga in den deutsch-englischen Wochen ruhen nun alle Resthoffnungen auf dem deutschen Pokalsieger. Für die Reifeprüfung im San Siro kündigte WM-Teilnehmer Trapp an: "Wir zeigen jedes Mal, dass wir nicht umsonst hier stehen."

Die Eintracht hatte seit Saisonbeginn klargestellt, die Europa League komplett ernst nehmen zu wollen und in der Folge auch nie über Doppelbelastung geklagt. RB Leipzig (Gruppenphase) und Bayer Leverkusen (Sechzehntelfinale) hatte es schon in den vergangenen Runden erwischt. Am Donnerstag werden etwa 15 000 Frankfurt-Fans in Mailand erwartet.