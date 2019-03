Duisburg

Auch zweite Weltkriegsbombe in Duisburg entschärft

14.03.2019, 05:48 Uhr | dpa

In Duisburg ist am späten Mittwochabend auch die zweite der gefundenen Weltkriegsbomben entschärft worden. Die Sperrungen seien wieder aufgehoben worden, teilte die Stadt am Abend mit. Die englische Fünf-Zentner-Bombe war bei Baggerarbeiten im Stahlwerk von Thyssenkrupp freigelegt worden. Während der Entschärfung wurde die A42 im Duisburger Norden gesperrt. Kurz zuvor war eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe entschärft worden, die bei Bauarbeiten in Autobahnnähe gefunden worden war.