Wittendörp

Brand in leerstehendem Haus: 10 000 Euro Schaden

14.03.2019, 07:20 Uhr | dpa

Ein leerstehendes Haus in Tessin bei Wittendörp (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochabend komplett abgebrannt. Zwei zehn und elf Jahre alte Kinder hätten gezündelt und so das Feuer entfacht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Es sei ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Insgesamt seien 130 Einsatzkräfte und zehn freiwillige Feuerwehren mit der Löschung des Brandes beschäftigt gewesen.