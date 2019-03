Hamburg

Nachbar mit Bademantelgürtel erwürgt: Revision eingelegt

14.03.2019, 08:16 Uhr | dpa

Der Hamburger Bademantelgürtel-Prozess geht in die nächste Runde. "Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft haben Revision eingelegt", sagte ein Sprecher des Landgerichts der Deutschen Presse-Agentur. Damit muss nun der Bundesgerichtshof (BGH) den Fall auf Verfahrens- und Rechtsfehler prüfen.

Vor zwei Wochen war ein 52 Jahre alter Mann zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und acht Monaten wegen Totschlags verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Mai 2018 seinen 78 Jahre alten Nachbarn im Streit erst niedergeschlagen und dann mit dessen Bademantelgürtel erdrosselt hat.

Die Lebensgefährtin hatte den leblosen Mann erst am nächsten Tag gefunden. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall oder gesundheitlichen Problemen als Todesursache aus. Erst die Obduktion ergab, dass es sich um ein Verbrechen handelte.

Das Urteil war wie üblich mündlich verkündet worden. Bis das schriftliche Urteil vorliegt, dauert es in der Regel ein paar Wochen. Danach müssen beide Seiten innerhalb eines Monats ihre Revision begründen. Im Anschluss daran wird der BGH den Fall prüfen. Sollte er entsprechende Fehler finden, würde der Fall zurück an das Landgericht in Hamburg verwiesen und dort muss erneut verhandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess eine Verurteilung wegen Mordes gefordert. Die Verteidigung wollte einen Freispruch erreichen.