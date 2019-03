Reinheim

Polizei klärt Onlinebetrug in 60 Fällen auf

14.03.2019, 10:32 Uhr | dpa

Die Polizei hat ein mutmaßliches Gaunerpaar aus Südhessen gefasst. Der 30 Jahre alte Mann und die drei Jahre ältere Frau waren nach Angaben der Ermittler auf Betrügereien im Onlinehandel spezialisiert. So hätten sie mit gefälschten Überweisungsbelegen versucht, Waren im Wert von über 8000 Euro im Internet zu erbeuten. In 18 Fällen sei das Paar mit der Methode erfolgreich gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dabei sollen die Verdächtigen - der Mann ist aus Darmstadt, die Frau aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg - entweder die Waren selbst behalten haben oder diese überteuert im Internet verkauft haben. Der dadurch entstandene Schaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro.