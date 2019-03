Hannover

Männer haben weiter höhere Stundenlöhne als Frauen

14.03.2019, 11:11 Uhr | dpa

Männer verdienen in Niedersachsen weiterhin deutlich mehr als Frauen. Während der Bruttostundenverdienst bei Frauen im vergangenen Jahr im Schnitt bei 16,19 Euro lag, betrug er bei Männern 20,27 Euro. Damit liege die geschlechtsspezifische Verdienstlücke, der sogenannte "Gender Pay Gap" (GAP) wie in den beiden Vorjahren bei 20 Prozent, berichtete das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Donnerstag. Vor zehn Jahren hatte der Gender Pay Gap in Niedersachsen noch 23 Prozent betragen.

Im Bundesdurchschnitt war die Einkommensdifferenz im Jahr 2018 etwas höher als in Niedersachsen. Sie lag bei 21 Prozent. Unabhängig davon war der Bruttostundenverdienst deutschlandweit im Schnitt sowohl bei Frauen (17,09 Euro) als auch bei Männern (21,60 Euro) deutlich höher als zwischen Nordsee und Harz.

Die Hauptursache für den Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern ist nach Ansicht von Experten die vergleichsweise hohe Bezahlung im produzierenden Gewerbe, in dem vorwiegend Männer beschäftigt sind. Im dem von Frauen dominierten Dienstleistungssektor wird weniger bezahlt.