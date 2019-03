Kiel

Kita-Reform in Schleswig-Holstein

14.03.2019, 11:55 Uhr | dpa

Sozialminister Heiner Garg (FDP) hat am Donnerstag in Kiel die Eckpunkte der geplanten Kita-Reform für Schleswig-Holstein vorgestellt. Geplant ist demnach, dass ab Sommer 2020 eine Ganztagsbetreuung in der Krippe rund 288 Euro und in einer Kita rund 233 Euro im Monat kosten. Die Sätze sollen für ganz Schleswig-Holstein gelten. Gute Kitas seien ein Schlüssel für gute Startchancen ins Leben, sagte Garg. Ziele seien eine bessere Qualität von Kitas und Kindergärten, aber auch eine finanzielle Entlastung von Eltern und Kommunen.