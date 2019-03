Wiesbaden

Schulämter: Klimaschutz-Demo ist "unentschuldigtes Fehlen"

14.03.2019, 13:21 Uhr | dpa

Schüler, die in Hessen während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz demonstrieren, müssen mit Konsequenzen rechnen. Die Staatlichen Schulämter haben die Schulleitungen im Vorfeld des internationalen Protesttags am Freitag (15. März) darauf hingewiesen, dass ein Fernbleiben vom Unterricht "als unentschuldigtes Fehlen zu bewerten und entsprechend zu dokumentieren" sei. Das Kultusministerium bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa ein am Mittwoch versendetes Schreiben.

"Auch wenn das politische Engagement von Schülern Respekt verdient, so rechtfertigt die Teilnahme an einer Demonstration während der Unterrichtszeit nicht das Fernbleiben vom Unterricht", heißt es in dem Brief, der dpa vorliegt. Stattdessen empfehlen die Schulämter darin den Schulen, im Rahmen des Unterrichts über den Klimaschutz und die Proteste zu sprechen.

An dem weltweiten Aktionstag der Bewegung "Fridays for Future" wollen hessenweit nach Einschätzung der Landesschülervertretung rund 25 000 Schüler teilnehmen. Allein in Frankfurt werden 10 000 Demonstranten erwartet. Geplant sind unter anderem auch Kundgebungen in Kassel, Marburg, Gießen, Wetzlar, Wiesbaden und Darmstadt. Seit Wochen gehen jeden Freitag Schüler während der Schulzeit auf die Straße.