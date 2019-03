Wiesbaden

Lotto Hessen zahlt Rekordsumme an Gewinnen aus

14.03.2019, 13:29 Uhr | dpa

Lottokugeln liegen in der Zentrale von Lotto Hessen in Wiesbaden in einem Ziehungsgerät. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Lotto Hessen hat im Jahr 2018 eine Rekordsumme an Gewinnen ausgezahlt. Insgesamt flossen 382,3 Millionen Euro an erfolgreiche Tipper, wie die Glücksspielgesellschaft am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dies sei die größte Summe in 70 Jahren Lotto Hessen, sagte der Geschäftsführer Heinz-Georg Sundermann. Die Umsätze stiegen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 um 5,6 Prozent auf 656,8 Millionen Euro. Dies ist der zweithöchste Umsatz in der Unternehmensgeschichte. Als Rekordumsatzjahr gilt bei der Lotto Hessen GmbH 2007 mit einem Wert von 674,3 Millionen Euro.

Für die guten Zahlen im vergangenen Jahr sorgte nach den Worten von Sundermann besonders die Lotterie Eurojackpot. Deren Umsatz schnellte im Vergleich zu 2017 um mehr als 60 Prozent nach oben und erreichte 150,5 Millionen Euro. 2018 erspielten sich insgesamt elf Hessen einen Millionengewinn.