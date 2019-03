Darmstadt

25 000 Haushalte ohne Telefon und Internet

14.03.2019, 13:40 Uhr | dpa

Wegen eines technischen Problems bei dem Unternehmen Entega haben am Mittwoch rund 25 000 Haushalte und Firmen in Südhessen ohne Telefon und Internet auskommen müssen. Seit der Nacht zum Donnerstag seien die meisten wieder am Netz, sagte ein Unternehmenssprecher. Gegen Mittag seien von der Störung noch etwa 1000 Kunden betroffen. Wie lange es noch dauern werde, bis das Problem behoben sei, könne er nicht einschätzen. Die Ursache der Störung, die am Mittwochvormittag begonnen hatte, war zunächst unklar. Betroffen waren vor allem der Odenwald und die Bergstraße.