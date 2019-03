Hannover

Elektrischer Lieferverkehr: Minister Lies besucht VW-Werk

14.03.2019, 14:59 Uhr | dpa

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat sich im VW-Werk Hannover über alternative Antriebe bei Nutzfahrzeugen informiert. Lies sah sich am Donnerstag unter anderem einen E-Transporter, ein Lastenfahrrad mit Batterie und den Prototyp eines mit Wasserstoff betriebenen Transporters an. "Gerade bei den Nutzfahrzeugen brauchen wir diesen Schritt zu einer nachhaltigen Zukunft der Mobilität", sagte Lies. Alternative Antriebe seien vor allem wichtig für den Lieferverkehr in Städten. VW stellt das Werk in Hannover auf die Produktion von E-Autos um und könnte dafür bis zu 4000 Stellen über Vorruhestandsregelungen streichen.