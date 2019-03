Erfurt

Neue Wüstenfüchsin in Zoo

14.03.2019, 15:08 Uhr | dpa

Ihre Ohren sind größer als ihr Kopf: Eine neue Wüstenfuchsdame entzückt nun Besucher des Zooparks Erfurt. Die Füchsin "Akili" stamme aus einem Zoo in Tschechien und solle dem Wüstenfuchsmännchen "Baruti" Gesellschaft leisten, teilte der Zoopark am Donnerstag mit. Der Zoo hofft auf Nachwuchs bei den Tieren. Wüstenfüchse, auch als Fenneks bekannt, zählen laut Zoopark zu den kleinsten Füchsen der Welt. Die großen Augen und Ohren helfen den nacht- und dämmerungsaktiven Allesfressern beim Aufspüren von Beute. In freier Wildbahn leben sie beispielsweise in den Wüsten Nordafrikas.