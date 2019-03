Gera

Wurschi vermisst Zeitplan für Stasi-Unterlagen-Konzept

14.03.2019, 16:30 Uhr | dpa

Beim geplanten Sicherungskonzept für Stasi-Unterlagen sieht Thüringens Beauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur noch offene Fragen. "Es fehlt etwa eine klare Zeitperspektive", sagte Peter Wurschi am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Es sei nicht absehbar, wann es überhaupt zu einer Umsetzung kommen könne. Auch gebe es keine Antworten darauf, was mit der Bildungs- und Forschungsabteilung im Stasi-Unterlagen-Archiv und auch dem zuständigen Bundesbeauftragten geschehen soll.

Wurschi begrüßte, dass die Pläne Digitalisierung der Dokumente betonten und dass die Unterlagenbehörden auch in den einzelnen ostdeutschen Ländern verblieben. Am Mittwoch hatten in Berlin der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, und der Chef des Bundesarchivs, Michael Hollmann, ein Konzept zum weiteren Umgang mit den Millionen geretteter Stasi-Dokumenten vorgestellt. Darüber muss nun der Bundestag entscheiden. Für die Stasi-Akten, Filme, Fotos und Tonaufzeichnungen soll künftig das Bundesarchiv verantwortlich sein.

Das Konzept sieht etwa vor, dass es in den ostdeutschen Bundesländern je einen Archivstandort geben soll, an dem die Akten fachgerecht aufbewahrt werden können. Für Thüringen bedeute das, dass die drei Standorte in Erfurt, Suhl und Gera zwar erhalten bleiben, wie Wurschi sagte. Die Akten würden aber an einem Standort gesammelt und gelagert. Das erfordere - egal wo - einen Neubau, sagte Wurschi. Die übrigen Standorte blieben als Servicestelle bestehen.