Rostock

Erneut schlechte Stimmung in der Traditionsschifffahrt

14.03.2019, 16:34 Uhr | dpa

Die Betreiber deutscher Traditionsschiffe sind auch nach der Einigung auf die lange Zeit umstrittene Sicherheitsverordnung unzufrieden. "Wir sehen uns mit immer neuen und nicht abgesprochenen Forderungen konfrontiert", sagte Jan-Matthias Westermann, Vorsitzender des Dachverbands der deutschen Traditionsschiffe, am Donnerstag bei einer Fachkonferenz in Rostock. Diese beträfen beispielsweise die deutschlandweit fünf großen maritimen Veranstaltungen für Traditionsschiffe. So sollen bei den Schiffen unter Deck die gleiche Anzahl von Sitzplätzen vorhanden sein wie Gäste während der Ausfahrt auf Deck sind.

"Es ist ja gar nicht die Absicht, dass die Menschen bei solchen Veranstaltungen dauerhaft unter Deck sind", fügte der Chef der Rostocker Hanse Sail, Holger Bellgardt, hinzu. Durch immer neue Auflagen würden Bedingungen aufgestellt, die nicht abgesprochen und zudem nicht verständlich sind.