Hannover

Rund 500 Bankangestellte gehen in Warnstreik

14.03.2019, 16:36 Uhr | dpa

Etwa 500 Bankangestellte haben in der Region Hannover am Donnerstag vorübergehend die Arbeit niedergelegt. An dem Warnstreik beteiligten sich laut der Gewerkschaft Verdi unter anderem Mitarbeiter der Commerzbank, der Deutschen Bank und der NordLB. Die Polizei sprach von 350 Teilnehmern. Eine Filiale der Commerzbank in der Innenstadt von Hannover blieb geschlossen. Nach Verdi-Darstellung hatten die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde die Forderungen der Gewerkschaft abgelehnt. Diese Blockadehaltung sei Auslöser für den Warnstreik gewesen. Verdi fordert für die 200 000 Bankangestellten in Deutschland sechs Prozent mehr Geld.