Papenburg

Neugebautes Kreuzfahrtschiff passiert die Ems

14.03.2019, 16:40 Uhr | dpa

Das neugebaute Kreuzfahrtschiff "Spectrum of the Seas" wird am kommenden Dienstag und Mittwoch von Papenburg über die Ems in die Nordsee bugsiert. Das teilte der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft NLWKN am Donnerstag in Aurich mit. Der 347 Meter lange und 41 Meter breite Ozeanriese soll am Dienstag um 19.00 die Dockschleuse der Meyer-Werft verlassen. Nach einer Nacht langsamer Schleppfahrt wird das Schiff am Mittwoch gegen 12.00 Uhr das Emssperrwerk passieren.

Das Sperrwerk bei Gandersum werde schon ab dem Abendhochwasser am Montag geschlossen. "Wir fangen gewissermaßen eine Tide ein, um den für die Überführung notwendigen Wasserstand von 2,70 Meter über Normalhöhennull herzustellen", sagte Reinhard Backer vom NLWKN.

Für die Meyer-Werft ist es die 38. Überführung auf der gestauten Ems. Das Spektakel lockt jedes Mal Tausende Schaulustige an, Zehntausende verfolgen es im Internet. Umweltschützer kritisieren die Belastung für den Fluss und seine Ufer.