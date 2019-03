Potsdam

Landtag für Freilassung von Six: Pressefreiheit betont

14.03.2019, 16:45 Uhr | dpa

Der Brandenburger Landtag hat sich für die Freilassung des in Venezuela inhaftierten Journalisten Billy Six ausgesprochen und die Bedeutung der Pressefreiheit betont. "Freier, kritischer Journalismus ist Gradmesser und eine Art Lebensversicherung einer offenen und pluralistischen Gesellschaft", sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) am Donnerstag im Parlament. "Wird er bedroht, sind wir alle bedroht."

Gorholt verwies darauf, dass sich Außenminister Heiko Maas (SPD) für Six einsetze. "Wie schnell diese Schritte zum gewünschten Erfolg führen, liegt aber leider nicht allein in deutscher Hand."

Die AfD-Landtagsfraktion forderte in einer Entschließung, die rot-rote Landesregierung solle bei der Bundesregierung darauf dringen, dass sie sich für die sofortige Freilassung von Six einsetzt. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. "Ja, es gab dünne Kontakte, aber Engagement sieht anders aus", sagte Kalbitz. "Billy Six muss sofort freigelassen werden."

Eine Mehrheit der übrigen Abgeordneten stimmte gegen den AfD-Antrag, die Grünen enthielten sich. Alle Fraktionen betonten an die Adresse der AfD gerichtet, sie seien uneingeschränkt für Pressefreiheit und unterstützen die Freilassung von Six, warfen der AfD aber eine Instrumentalisierung des Themas vor.

Billy Six war Mitte November in Venezuela festgenommen worden. Ihm werden Spionage und Rebellion zur Last gelegt. Six hatte in der Vergangenheit unter anderem für die rechtskonservative Wochenzeitung "Junge Freiheit" geschrieben.