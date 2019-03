Hannover

IdeenExpo bietet im Juni Technik zum Anfassen für Schüler

14.03.2019, 16:45 Uhr | dpa

Die IdeenExpo in Hannover will vom 15. bis 23. Juni bei jungen Menschen Begeisterung für Berufe im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich wecken. In zwölf Themenbereichen können Jugendliche auf dem Messegelände Berufe ausprobieren und experimentieren. Unter anderem stehen Schweißen, Programmieren von Computer-Anwendungen und ein Elektrofahrzeug-Parcours auf dem Programm. An den Wochenenden geben Künstler auf den Außenbühnen kostenlos Konzerte. Bei der vergangenen IdeenExpo 2017 trat Rapper Cro auf - wer es dieses Jahr sein wird, ist noch geheim.

Die Schau findet alle zwei Jahre statt, 2017 kamen 360 000 Besucher. Die IdeenExpo wird vom Land Niedersachsen sowie von Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien unterstützt. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, den Fachkräftemangel in MINT-Berufen zu bekämpfen.