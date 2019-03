Hattersheim am Main

Einbrecher hinterlässt Blutspur bis nach Hause: Festnahme

14.03.2019, 16:47 Uhr | dpa

Eine Blutspur hat die Polizei auf die Spur eines Einbrechers in Hattersheim geführt. Der 20-Jährige sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mit. Er war in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäft eingebrochen, dabei schlug er ein Fenster ein und verletzte sich an der Hand. Bei seiner Flucht hinterließ er eine Blutspur, die bis zu ihm nach Hause führte. Dort wurde er vorläufig festgenommen.